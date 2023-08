Festival der Hoffnung in Blaubeuren

Das Haus der Hoffnung lädt am Sonntag, 17. September, zum „Festival der Hoffnung“ ein. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Dieser wird begleitet mit moderner Musik und einer Predigt, die Hoffnung und Mut macht. Das ganze wird multimedial unterstützt durch eine neue LED–Wall.

Anschließend wird das Fest im Garten eröffnet, unter musikalischer Begleitung von Nic Diamond and the Mellow Tunes. Auch bei schlechtem Wetter findet das Fest statt. Es wird dann in den Festsaal im Untergeschoss des Hauses verlegt. An diesem Tag steht das Haus für jeden zur Besichtigung offen. „Besonders unser neuer Action–Raum für Kinder ist sehenswert“, sagt Jürgen Reyinger, Pastor im Haus der Hoffnung.

Auch dieses Jahr soll der Erlös des Festes ein Hoffnungsprojekt unterstützen. Dafür wurde dieses Mal der Verein „Schluss–Strich“ ausgewählt. Der Verein kämpft gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern. Das Haus der Hoffnung zitiert eine Schätzung von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Dem zufolge werden wohl zwischen vier und fünf Millionen Kinder weltweit sexuell ausgebeutet. Weitere Informationen über den Verein gibt es unter www.schlussstrich–ev.de.

Das Haus der Hoffnung Blaubeuren besteht aus verschiedenen Leuten: Schüler, Studenten, Menschen mit unterschiedlichen Berufen, aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen und unterschiedlichen Alters. Was sie verbindet, ist unser gemeinsamer Glaube an Jesus Christus.