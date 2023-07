Feriencircusschule der Circusschule Harlekin in Blaubeuren und Ulm

Während der Sommerschulferien bietet die Circusschule Harlekin Ferienkurse an. Sie finden in Blaubeuren vom 27. bis 29. Juli und in Ulm vom 31. Juli bis 3. August täglich von 9 bis 13 Uhr statt.

Geübt wird laut Veranstalter alles, was es im Zirkus so gibt. Dazu zählen Einradfahren, Jonglieren, Poi Swinging, Akrobatik, Hochstelzen, Kugel–laufen, Diabolo, Tellerdrehen und vieles mehr. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Am jeweiligen Schlusstag ist eine kleine Abschlussvorstellung geplant. Erwachsene sind als Kursteilnehmer ebenfalls willkommen.

Für den Kurs in Ulm erfolgt die Anmeldung über die Familienbildungsstätte Ulm. Kontakt und Anmeldung (für Blaubeuren) erfolgt telefonisch über die Rufnummer 07344/21194 oder per Mail an: [email protected]