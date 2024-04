FDP tritt mit eigener Liste zur Gemeinderatswahl in Blaubeuren an

Die FDP tritt mit einer eigenen Liste zur Gemeinderatswahl in Blaubeuren an. Dies geben die Freien Demokraten bekannt.

„Als Regierungspartei haben wir den Anspruch, in möglichst vielen Kommunalparlamenten vor Ort mit Mandatsträgern vertreten zu sein. Deshalb möchten wir auch in Blaubeuren mit einer eigenen Liste zur Kommunalwahl antreten“, erklärte der Kreisverbandsvorsitzende der FDP, Uwe Schwarz, bei der Aufstellungsversammlung für die Gemeinderatsliste in Blaubeuren. „Leider mussten wir bei der Kandidatensuche viele Absagen hinnehmen. Als häufigster Grund wurde die zusätzliche Belastung zu Beruf und Familie durch das Ehrenamt genannt“, so Uwe Schwarz „dennoch konnten wir mit dem FDP-Urgestein Uli Walter und der Informatikstudentin Dilara Soysal zwei Kandidaten für das Ringen um ein Gemeinderatsmandat nominieren. Damit ist ein wichtiger Anfang gemacht, um auch in Blaubeuren erstmals mit einer Stimme der FDP im Rat vertreten zu sein.“