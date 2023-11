FCB gastiert zum Derby in Ulm

Für den FC Blaubeuren geht es in der Fußball-Landesliga, wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, vor der Winterpause noch zwei Mal um Punkte im Kampf um die Spitzenplätze. Am letzten Vorrundenspieltag dürfen sich die Blaubeuren nochmals im Derby beim Aufsteiger FC Srbija Ulm messen. Nach dem Remis gegen den Tabellenletzten braucht es aber noch eine Analyse, um den nächsten Sieg einzufahren.

Am Ende standen die Blaubeurer etwas verdutzt da, als der eigentlich schon sicher geglaubte Sieg gegen den Tabellenletzten aus Bargau plötzlich weg war. 2:2 stand es in der vergangenen Woche nach einer 2:0-Führung plötzlich. Dabei hatten die Blaubeurer eigentlich nichts an Leichtigkeit vermissen, sondern nur eine höhere Führung liegen lassen und die Partie am Ende auf die leichte Schulter genommen. Dieser Schuss kam aber vielleicht gerade richtig, um die letzten beiden Spiele vor der Winterpause nochmals richtig anzugehen: Am Sonntag geht es zum Derby bei Srbija Ulm. Die Ulmer müssen sich mit bisher nur 15 Punkten auf dem Relegationsplatz zur Bezirksliga zufriedengeben und brauchen jeden Punkt gegen den Abstieg. Die Blaubeurer könnten das Spitzenspiel zwischen dem FC Esslingen und dem SV Waldhausen ausnutzen, um sich wieder auf Rang zwei vorzuschieben.

Der 15. Spieltag der Fußball-Landesliga im Überblick

SV Neresheim - TSV Buch, Donzdorfer JC - MTV Stuttgart, TSGV Waldstetten - TSV Weilimdorf, SSG Ulm - Türkspor Neu-Ulm, FC Esslingen - SV Waldhausen, FC Srbija Ulm - FC Blaubeuren, Germania Bargau - SC Geislingen, VFL Kirchheim - TSV Bad Boll (alle Samstag 14.30 Uhr).

15. Spieltag der Fußball-Landesliga