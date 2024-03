Fahrtechnik und Fahrverhalten verbessern

Der Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) bietet am Samstag 6. April, 9.30 Uhr, an der Halle am Schinderwasen in Blaubeuren-Beiningen ein Pedelec-Sicherheitsraining an. Dies teilt der ADFC Baden-Württemberg mit.

Mit dem Frühling erwache auch die Begeisterung vieler Radfahrer, öfter aufs Fahrrad zu steigen. Gerade das Pedelec bringe neben dem Gefühl von Freiheit auch Herausforderungen, heißt es in der Mitteilung. Für die sichere Fahrt auf dem eigenen Elektrofahrrad bietet der ADFC Fahrsicherheitstrainings namens „radspaß“ an. Hier können Teilnehmer ihre Fähigkeiten verbessern, Spaß beim Fahren erleben und ein gutes Gefühl für das eigene Pedelec entwickeln.

Der Umstieg auf ein neues E-Bike birgt seine Herausforderungen, da sich die Unterstützung mit Elektromotor von herkömmlichem Radfahren unterscheidet. Die Fahrsicherheitstrainings von „radspaß - sicher e-biken“ helfen dabei, diesen Umstieg zu meistern. Teilnehmende können in den Kursen ihre Fahrtechnik und ihr Fahrverhalten verbessern. Unter Anleitung erfahrener Trainer können bis zu acht Teilnehmende ihre Fähigkeiten im geschützten Raum verbessern. Das gemeinsame Lernen bringt dabei jede Menge Spaß auf dem Rad. Am Samstag, 6. April, wird von 9.30 bis 13 Uhr ein Training in Blaubeuren-Beiningen an der Halle am Schinderwasen angeboten.

Von der Ergonomie über sicheres Bremsen bis hin zum Schulterblick werden die wichtigsten Elemente für den Straßenverkehr geübt. Bitte bringen Sie ihr eigenes Pedelec sowie passende Ausrüstung zum Training mit, einschließlich Helm, wetterfester Kleidung und Verpflegung. Die Teilnahmegebühr für das Pedelectraining beträgt 35Euro pro Person. Gebucht werden kann der Kurs individuell oder als Gruppe online unter www.radspass.org