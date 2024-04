Fahrt in die Liederhalle zu Bruckners Glaubenssymphonie

Anlässlich des 200. Geburtstag von Anton Bruckner lädt das katholische Dekanat Ehingen-Ulm für Samstag, 6. April, zur Busfahrt in die Stuttgarter Liederhalle ein. Dort wird ab 19 Uhr die Fünfte Symphonie des Komponisten gespielt, die ob ihres grandiosen Schlusschorals die Beinamen „Choralsymphonie“ und „Glaubenssymphonie“ trägt. Abfahrt ist um 15 Uhr am Pranger in Ulm-Wiblingen mit weiteren Zustiegen in Neu-Ulm, Blaustein und Blaubeuren. Kirchenmusikdirektor Volker Linz und Dekanatsreferent Wolfgang Steffel führen im Bus ins Leben Bruckners und die Themen seiner Fünften ein. Nähere Infos und Anmeldung per Mail an [email protected].