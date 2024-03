Experte gibt nützliche Geld-Tipps

„Geld ist eine segensreiche Erfindung, aber auch eine gefährliche.“ Dies erklärte Dietrich Mang, Direktor beim BubelStudienKolleg in Ostfildern, der bei der 49. Auflage des Männervespers der Gastredner war. Der Diplom-Betriebswirt, der 32 Jahre in der Finanzbranche tätig war, referierte im Seißener Gasthaus Lamm vor rund 70 Männern zum Thema „Geld spielt (k)eine Rolle - über Geld spricht man nicht, an diesem Abend schon.“ Dietrich Mang zitierte in seinem interessanten Referat viele Bibelstellen rund um das Thema Geld und warb am Ende seiner Ausführungen darum, dass Christen fröhliche und fürsorgliche Geber sein sollten, um die Not der Mitmenschen zu lindern.

Siegfried Werner aus Berghülen, Organisationsmitglied des Männervespers, hieß den Referenten auf der „an Stein reichen Alb“ mit einigen Zitaten rund ums Geld willkommen, so etwa von Mark Twain mit „Der Mangel an Geld ist die Wurzel allen Übels“ oder aus der Bibel mit „Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel“. Werner wies noch darauf hin, dass mit rund 220 Milliardären allein in Deutschland eine große Ungleichheit und Ungerechtigkeit am Vermögen besteht. Er stellte zudem die Frage, ob man besser schläft, wenn etwas Geld auf dem Konto liegt?

„Geldgier führt zu Ungehorsam Gott gegenüber“

Nach einem guten Abendessen stellte in Interviewform Heinz Pöhler aus Laichingen, ebenfalls Organisationsmitglied des Männervespers, Referent Dietrich Mang näher vor, der das Bankgewerbe nach 32 Jahren verlassen hat, seit 2020 als Direktor des evangelischen BibelStudienKollegs tätig ist und als theologischer Ausbilder ehrenamtliche kirchliche Mitarbeiter lehrt. Wahrlich nicht des Geldes wegen habe er den beruflichen Wechsel vorgenommen, betonte Dietrich Mang, der dann in seinem Referat kritisch hinterfragte, was die Bibel zum eigenverantwortlichen Umgang mit Geld sagt und wie Vertrauen in Gottes Fürsorge konkret aussehen kann. Er gab zudem Anregungen, wie Männer ihr Geld klug und mit gutem Gewissen verwalten können.

Der Referent des 49. Männervesperns, veranstaltet von Männern aus christlichen Gruppen der Blaubeurer und Laichinger Alb, sah zunächst das Geld als segensreiche und sinnvolle Erfindung, das aus einer arbeitsteiligen Wirtschaft als Tausch- und Zahlungsmittel hervorging und Handel und Wohlstand ermöglichte. Doch die hilfreiche Erfindung sei auch eine gefährliche, denn sie führe zu einer großen Ungleichheit und falscher Sicherheit unter den Menschen, ja sogar zu Raub, Habgier und Geiz und zu einer Gottvergessenheit. „Geldgier führt zu Ungehorsam Gott gegenüber“, unterstrich Dietrich Mang und erinnerte an den gut bekannten Bibelvers aus dem Matthäus-Evangelium „Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“

Vorsorgliches Geben den Mitmenschen

Vorsicht vor Habsucht sei also geboten, meinte der Gastredner und ging auf den genossenschaftlichen Gedanken im Staat und in einer christlichen Gemeinde an, in der Menschen füreinander einstehen sollten. Mit Freude, reichhaltig und freigebig, sollten Gemeindeglieder füreinander sorgen, einander finanziell unterstützen, soweit es der eigene Geldbeutel zulässt. Das könnte auch mal anonym geschehen. Denn auch der eigene Lebensunterhalt sei zu gewährleisten und eine gewisse finanzielle Vorsorge zu leisten.

Direktor Dietrich Mang erläuterte noch kurz diverse mögliche Geldanlagen mit praktischen Tipps, wobei es in der heutigen Gesellschaft unerlässlich sei, regelmäßig zu sparen und auch staatliche Förderungen zu nutzen. Dabei seien die Ausgangspositionen allerdings sehr unterschiedlich. Er warnte streng davor, Konsum und Reisen etwa über Kredite zu finanzieren, was nur zu einer weiteren Notlage führe. Das Geld gut und richtig zu verwalten, das sei eine verantwortungsvolle Aufgabe: Dies soll mit Spielräumen für Konsum und Freizeit geschehen, aber auch durch Sparen und eine Altersvorsorge, aber auch mit „einem fröhlichen und vorsorglichen Geben für die Mitmenschen.“

Nach einer allgemeinen Fragerunde, auch zum digitalen Euro und zu Kryptowährungen, bedankte sich Siegfried Werner bei dem Referenten des Abends mit einem kleinen Obstkorb und lud schon mal für das 50. Männervesper im Herbst ins Gasthaus Lamm nach Seißen mit einer Besonderheit ein. Bei der Jubiläumsauflage wird erstmals eine Frau den Vortrag halten: Sozialpädagogin und Buchautorin Cornelia Mack aus Filderstadt wird am Freitag, 25. Oktober, zum Thema „Was Mann über Frau schon immer wissen wollte“ referieren.