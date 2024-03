Er hört Stimmen und fasst einer Frau an die Brust

Stimmen in seinem Kopf haben ihn dazu getrieben, auf dem Blaubeurer Bahnhof eine 17-Jährige zu Boden zu reißen und ihr an die Brust zu fassen, erklärt der 24-Jährige den Mitgliedern der 2. Großen Strafkammer des Ulmer Landgerichts. Dem jungen Mann werden sexuelle Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen, begangen im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit. Darum steht auch seine Unterbringung auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus zur Debatte.

Der 24-Jährige sagt, er sei tatsächlich an diesem 6. September des vergangenen Jahres am Blaubeurer Bahnhof gewesen. Er habe seit mehreren Tagen Kokain, Cannabis und Bier konsumiert und deswegen diverse Gedächtnislücken. Aber er wisse noch, wie er am Bahnhof auf einer Bank saß und eine Art Panikattacke hatte: „Da waren weibliche Stimmen in meinem Kopf, die mich beleidigten und mir Befehle gaben.“ Diese Stimmen sollen ihn auch aufgefordert haben, sich einer jungen Frau zu nähern, die ebenfalls am Gleis auf den Zug wartete, mit den Worten: „Das sind deine Brüste. Die solltest du dir schnappen.“ Er habe zwar noch versucht, sich unter Kontrolle zu bringen, indem er mit seinen Fingern auf seine Oberschenkel trommelte, dann aber einen Blackout gehabt. Er erinnere sich erst wieder, nachdem die junge Frau ihm ihren Ellenbogen in den Bau gerammt hatte.

Die inzwischen 18-Jährige berichtet als Zeugin, dass der Mann sie zunächst länger angestarrt habe. Später sei er an ihr, die auf einer Bank saß, vorbeigeschlendert und habe sie dann unvermittelt in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gebracht. Dann habe er mit der einen Hand ihre Arme festgehalten und mit der anderen zunächst an die Brust gefasst und dann versucht, ihr Top hochzuschieben. Außerdem habe er sie mehrmals auf den Hals geküsst. Sie rief um Hilfe und konnte sich schließlich durch den Ellenbogenstoß von ihm befreien. Der Angreifer habe dann selbst die Polizei angerufen.

Geht von dem Mann weiter eine Gefahr aus?

Durch den Angriff hatte die junge Frau Prellungen und Kratzer davongetragen. Zu den seelischen Folgen sagt sie: „Bis jetzt macht’s mir eigentlich nicht viel aus.“ Allerdings muss sie dann weinen und räumt ein, dass sie seither beispielsweise an Bahnsteigen darauf achtet, nicht alleine zu stehen und schaut, dass Leute um sie herum sind, die ihr gegebenenfalls helfen könnten. Der Vorsitzende Richter Michael Klausner fasst zusammen: „Sie waren also vorher freier und unbekümmerter.“

Es bleibt aber die Frage, wie mit dem Angeklagten, der seit der Tat in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, weiter zu verfahren wäre? Laut Anklage, die Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger vorträgt, sei zu erwarten, dass der 24-Jährige wegen einer psychischen Erkrankung weitere Taten begehen werde, weshalb er weiterhin in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen sei.

Der Angeklagte liefert eine mögliche Erklärung für die Stimmen in seinem Kopf. So sei er als Zwölf- oder Dreizehnjähriger viel auf der Straße unterwegs gewesen und habe sich mit einigen älteren Jungs angefreundet, mit denen er Fußball spielte. Aber diese Jungs hatten offenbar schon Handys und sollen dem Jüngeren dann auch Pornos gezeigt haben. Besonders faszinierten ihn dann solche, in denen Frauen Anweisungen zur Masturbation erteilten. Diese Faszination sei ihm bis heute geblieben. Und offenbar erklingen die „Stimmen aus den Pornos“ bevorzugt dann in seinem Kopf, wenn er über längere Zeit Cannabis konsumiert hatte.

Eine Sachverständige erstellt ihr Gutachten

Sein Cannabiskonsum sei über die Coronazeit stark gestiegen. Auf jeden Fall sollen an einem Abend im Mai die Stimmen das erste Mal zu ihm gesprochen haben - ausgerechnet in einem Zugabteil. Er erzählt, dass die Stimmen gefordert hätten: „Befriedige dich in der Öffentlichkeit!“ Was er dann auch tat und was ihm eine erste kurzzeitige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik einbrachte. „Ich habe diese weiblichen Stimmen gehört, wenn ich Cannabis konsumiert hatte“, sagt er. Zwischenzeitlich habe er dem Kiffen abgeschworen, dann aber habe er wieder damit angefangen, als er sich im privaten Bereich stark gestresst fühlte. In den Tagen vor der Attacke am Blaubeurer Bahnhof habe er zudem noch Kokain genommen, wie er sagt, aus der Absicht heraus, seinem Leben damit ein Ende zu bereiten.

Das kann Oberstaatsanwalt Bischofberger schwer nachvollziehen. Er sagt, er sei mehrere Jahre mit Rauschgiftdelikten befasst gewesen und habe noch nie von einem Kokaintoten gehört. Da gebe es ganz andere illegale Rauschmittel, die bei Lebensmüden zum Einsatz kommen.

Eine psychiatrische Sachverständige ist während des Prozesses anwesend und wird in ihrem Gutachten darlegen, unter welchen psychischen Erkrankungen der 24-Jährige leidet, wie diese mit der angeklagten Tat in Zusammenhang stehen und welche Heilungsprognosen man ihm ausstellen kann.