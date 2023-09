Einbrecher scheitern stabilem Fenster

Wie die Polizei mitteilt, waren am Mittwoch oder Donnerstag Einbrecher in Blaubeuren unterwegs. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, in ein Gebäude einzusteigen.

Der oder die Täter rissen an einem Gebäude in der Weilerstraße die Fliegengitter an einem Fenster ab. Im Anschluss versuchten sie das Fenster mit einem unbekannten Gegenstand einzuschlagen. Der Versuch misslang, denn es wurde nur die äußere Scheibe des zweifach verglasten Fensters beschädigt. Das Fenster selbst konnten die Einbrecher nicht öffnen und mussten draußen bleiben. Der Polizeiposten Blaubeuren sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Zurück blieb ein Schaden von rund 200 Euro.

Etwa die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Der Fall zeige, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter 0731/188‐1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.