Seminarleiter Jochen Schäffler begrüßte die Autorin und wies darauf hin, dass sie in einer langen Reihe von aus dem Seminar hervorgegangenen Autoren stünde, angefangen mit Wilhelm Hauff, dem württembergischen Märchenerzähler, geboren 1802.

Viele Autoren kommen aus Blaubeurer Seminar

Studiert hat Theresa Pleitner literarisches Schreiben und Psychologie in Heidelberg, Leipzig und Berlin. Vor dem Studium machte sie ein freiwilliges soziales Jahr in der Obdachlosenhilfe in Amsterdam. Derzeit arbeitet sie als Psychologin in einer ambulanten Praxis und absolviert begleitend eine Weiterbildung zur Psychotherapeutin.

In ihrem Buch „Über den Fluss“ beschreibt sie ihre Erfahrungen direkt nach ihrem Psychologie–Studium in einem provisorischen Aufnahmelager für Geflüchtete am Rande einer anonym bleibenden Großstadt. Sie startet „total idealistisch“, sucht eine Aufgabe, „die über sie selbst hinausweist“ und möchte „ein guter Mensch sein.“ Der Buchtitel weist darauf hin, dass sie aus ihrer Welt in eine völlig andere überwechselt und sich fortan „zwischen den Welten“ fühlt.

Ein selbstreflektierendes Werk

Selbstreflektierend fragt sie sich auch, ob die Arbeit mit Flüchtlingen die „Leere“ in ihrem eigenen Leben überdecken soll. Während der Arbeit erkennt sie, wie begrenzt ihre Möglichkeiten sind, als Psychologin den Traumatisierten angemessen helfen zu können. Es fehlt an sprachlicher Verständigung, da sie kann kein Französisch spricht. Aber auch an langfristig angelegter Therapie und Therapieplätzen sowie deren Bezahlung mangelt es.

Die Zuteilung von Codes beraubt die Untergebrachten ihres Namens, in Affinität zu Gefängnissen. Theresa Pleitner

Die Unterkunft ist beklemmend: Eine alte Speditionshalle, jeweils acht Menschen in einem Raum zusammengepfercht, Stahlbetten, nur provisorisch abgetrennt, ohne Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre, Lärm und Ungeziefer. Nächtliche Abschieberazzien sind an der Tagesordnung, Securitymitarbeiter bewachen die Ein–und Ausgänge, Einlass für die Bewohner nur mit Chipkarte und Taschen– und Rucksackkontrolle.

Selbst vor dem Sanitärcontainer ist die Security platziert. Der Umgangston ist rau, selbst bei der Essensausgabe. Fast zynisch werden die Untergebrachten als „Gäste“ bezeichnet. Ist damit der politisch intendierte nur vorübergehende Aufenthalt in Deutschland angedeutet? Pleitner: „Die Zuteilung von Codes beraubt die Untergebrachten ihres Namens, in Affinität zu Gefängnissen."

Buch ist ein Rechenschaftsbericht

Sie beschreibt Verwaltungsvorgänge wie das „Altersfeststellungsverfahren“ eines jungen Mannes, das nur für ihn zum Entzug von Sozialleistungen für Jugendliche führen soll. Sie wird konfrontiert mit einer Realität, die gezeichnet ist von bürokratischer Gewalt und der Widersprüchlichkeit ihres Handelns: Wo beginnt der Eingriff in die Freiheitsrechte des einzelnen? Wo wird sie zur übergriffigen Handlangerin des Systems? Sie stellt ihre Rolle infrage: Soll sie nur für Ruhe sorgen und die „Gäste“ medikamentös stillstellen?

Das Buch ist angelegt als Rechenschaftsbericht der jungen Psychologin, erforderlich vor Gericht, da es nach einer falschen fachlichen Bewertung und einer veranlassten Zwangseinweisung zum Tod eines Flüchtlings kommt.

Meine anfängliche Neugier hatte einer Befangenheit Platz gemacht. Theresa Pleitner

Theresa Pleitner versteht es sehr gut, die Gefühlslage ihrer Protagonistin in der Dauerkonfliktsituation sprachlich auszudrücken: „Meine anfängliche Neugier hatte einer Befangenheit Platz gemacht.“ Hoffnung und Zuversicht weichen, Entsetzen, Ohnmacht, Hilflosigkeit nehmen überhand. In der Schlußpassage des Romans und der Lesung beschreibt sie ein „besseres Miteinander der beiden Parteien“ anlässlich des Geburtstagsfests eines 2–jährigen Mädchens, das zu positiven menschlichen Begegnungen über die Machtschranken hinweg führt. Ist es ein Entwurf einer Vision?

Pleitners Sprache ist frei von Dramatik. Man nimmt ihr ab, dass sie wahrheitsgetreu berichtet und der Roman ist flüssig zu lesen.

Publikum spricht von verdienstvollem Buch

Das Fazit des Publikums: Ein verdienstvolles Buch, dass aus sehr persönlicher Sicht die Schwächen unseres Asylsystems aufzeigt und die Folgen für die Betroffenen, die in Deutschland nach traumatischen Fluchterlebnissen auf ein sicheres und besseres Leben gehofft hatten und oft in langen bürokratischen Warteschleifen ausharren müssen.

Verdienstvoll auch, weil der Blick auf die widersprüchliche und schwer aushaltbare Situation der Mitarbeiter in den Einrichtungen, auf Psychologen, Sozialarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter, gelenkt wird. Und abschliessend: Vermag das Buch der Mehrheit der deutschen Bevölkerung die Realität „jenseits des Flusses“ darzustellen.