Ein Märchen für Kinder ab drei Jahren

Vorlesezeit ist am Freitag, 5. April, in der Bücherei in Blaubeuren. Kinder ab drei Jahren sind eingeladen und dürfen sich auf eine Märchengeschichte freuen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung Blaubeuren.

Die Geschichte handelt davon, dass einer Prinzessin eine goldene Kugel in den Brunnen fällt und sie darüber untröstlich ist. Sie verspricht dem Frosch, seine Spielkameradin zu werden, wenn er ihr hilft, ihr liebstes Spielzeug aus dem Brunnen zu holen. Doch dann hält sie sich nicht an ihr Versprechen. Das Vorlesen findet in der Täferstube im dritten Obergeschoss statt, beginnt um 16 Uhr und dauert etwa 30 Minuten.