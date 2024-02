Bei der kostenlosen Nachtwächterführung für Kids führt der kleine Nachtwächter Balthes am Sonntag, 25. Februar, ab 17 Uhr die Teilnehmer auf Entdeckertour durch die Blaubeurer Altstadt. Sie erwarten spannende Geschichten. Dazu dürfen sie gerne eine Laterne mitbringen und dem Nachtwächter den Weg leuchten, teilt die Stadtverwaltung in ihrer Ankündigung mit. Die Nachtwächterführung „Durch Gängela und Gässla“ ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren, die nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten mitgehen dürfen. Treffpunkt ist die Tourist Information am Kirchplatz.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte anmelden bei der Tourist Info Blaubeuren, Telefon 07344/9669-918 oder per Mail an [email protected]