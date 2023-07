Digitale Schnitzeljagd durchs Museum

Zum Start der schulfreien Zeit stellt das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren (urmu) Neues vor: eine Actionbound–Rallye durchs Museum. Außerdem finden tägliche Ferienangebote statt, wie eine Steinzeitwerkstatt mit wöchentlich wechselnden Themen. Das teilt das Museum mit.

Die Actionbound–Rallye ist eine digitale Schnitzeljagd durch die Ausstellung. Bei dieser können Kinder Fragen rund um das Leben eiszeitlicher Jäger und Sammler beantworten: Woher hat die Eiszeit ihren Namen? Welches sind die bekanntesten Tierarten dieser Zeit? Und welche Werkzeuge brauchten die Menschen, um in dieser unwirtlichen Umgebung zu überleben? Tablets für diese sogenannte Actionbound–Rallye sind für Kinder ab acht Jahren an der Kasse zur Ausleihe erhältlich und im Eintrittspreis eingeschlossen.

Außerdem bietet das urmu Familien mit Kindern aller Altersgruppen an jedem Öffnungstag in den Sommerferien seine Steinzeitwerkstatt: Museumsgäste können Aktionskisten an der Kasse ausleihen und sich im Museumshof an eiszeitlichen Werkzeugen ausprobieren. Dabei kreieren sie Schmuck aus Naturmaterialien (27. bis 30. Juli und 8. bis 13. August), stellen Lederbeutel (1. bis 6. August) her, gestalten Lederarmbänder (15. bis 20. August), gravieren Amulette aus Schiefer (22. bis 27. August), bemalen Muschelschmuck (29. August bis 3. September) oder schneidern einen Lederbeutel zum Umhängen (5. bis 10. September).

Gleich zu Ferienbeginn am Sonntag, 30. Juli, von 14 bis 17 Uhr, wird zudem in der Steinzeitwerkstatt der Archäotechniker Friedrich Palmer vor Ort sein. Er wird zeigen, wie steinzeitliche Klingen geschlagen wurden. Anschließend wird er aus diesen Klingen mit den Museumsgästen Messer mit Holzgriffen herstellen. Auch die Aktionen der Steinzeitwerkstatt sind im Museumseintritt enthalten.

Das urmu liegt in unmittelbarer Nähe der Steinzeithöhlen, die von der UNESCO 2017 zum Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ ernannt wurden.