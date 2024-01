Die Faszination für das Abseitige

In der Kleinkunst-Kneipe „Zum fröhlichen Nix“, Hirschgasse 1 in Blaubeuren, sind am Freitag, 19. Januar, ab 20 Uhr „Segel & Koje - Text trifft Ton“ zu Gast. Sänger und Songschreiber Koje und Autor Robert Wolfgang Segel (Fotos: Veranstalter) schreiben und singen vom Erwachsenwerden mit einer Faszination für das Abseitige, vom Straucheln am Leben an sich und den kleinen, entscheidenden Details im Zwischenmenschlichen. Im Rahmen einer musikalischen Lesung stellt Segel seinen Debütroman „Ein Schaben“ vor. Für den guten Ton sorgt Sebastian Schwaigert. Der Eintritt kostet zwölf Euro.