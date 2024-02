Ohne soziale Kontakte vereinsamt der Mensch. Das hat sich gerade während der Coronapandemie stark bemerkbar gemacht. Damit die Menschen wieder mehr zusammenkommen, erzählen und sich austauschen können, gibt es seit dem vergangenen Jahr in Blaubeuren einen Begegnungstreff im Diakonieladen.

Den Begegnungstreff leitet Christine Klass von der Evangelischen Diakonie Ulm/Alb-Donau. Sie erzählt: „Unsere erste Veranstaltung fand im Juni vergangenen Jahres zusammen mit der Eröffnung des neuen Diakonieladens statt. Dabei ging es um Gespräche darüber, was sich die Menschen wünschen, was ihre Erwartungen an so einen Begegnungstreff sind.“

Man muss auch keine bestimmten Voraussetzungen für unseren Begegnungstreff mitbringen. Christine Klass

Der Begegnungstreff und die Veranstaltungen finden alle im Diakonieladen in einer kleinen Nische mit Tischen und Stühlen statt. „Es ist eine schöne Verbindung, und der ein oder andere findet im Laden auch noch etwas für sich. Der Diakonieladen war schon immer ein Ort der Begegnungen, jetzt ist er das aber noch stärker“, sagt Christine Klass.

Einige Treffen finden auch am Mittwochnachmittag statt, wenn der Diakonieladen geschlossen ist. Klass erklärt: „Bei manchen Themen und Gesprächen braucht man einfach etwas mehr Ruhe oder einen geschützten Rahmen.“

„Gemeinschaft genießen und erleben“

Bisher wird der Begegnungstreff sehr gut genutzt und die Gruppenstärken variieren je nach Thema etwas. Die Altersspanne der Teilnehmer reicht von 30 Jahren bis 87, erzählt Klass. „Uns war es wichtig, dass der Begegnungstreff ein niederschwelliges Angebot ist. Hier in unserem Diakonieladen funktioniert das super und wir haben auch einen barrierefreien Zugang.“

Viele der Veranstaltungen seien auch kostenlos oder es falle ein kleiner Unkostenbeitrag an. „Man muss auch keine bestimmten Voraussetzungen für unseren Begegnungstreff mitbringen.“

Ebenso wichtig sei es dem Team gewesen, dass das Angebot für alle Menschen offen steht. „Man darf einfach so kommen, wie man ist. Man kann sich in Gesprächen oder mit Ideen einbringen, aber man kann auch einfach dabei sein, die Gemeinschaft genießen und erleben“, erklärt Klass zu den Zielen des Begegnungstreffs.

„Wir stellen für unseren Begegnungstreff immer eine bunte Mischung an Themen zusammen: Wir bieten das Gesprächscafé Alter und Demenz, Handlettering-Kurse, eine Kunstwerkstatt, einen Strick- und Häkeltreff und verschiedene Vorträge an. Auch lokale Themen greifen wir dabei auf, wie beispielsweise mit dem Arbeitskreis Asyl und Integration Blaubeuren“, so Klass.

„Der Begegnungstreff soll für die Menschen von hier und von ihnen mitgestaltet werden.“ Derzeit seien es drei Ehrenamtliche, die den Treff aktiv mitgestalten. „Wir freuen uns natürlich auch über neue Gesichter, die den Begegnungstreff mitgestalten wollen“, sagt Klass.