„Der Butter“ ist durchaus berechtigt

Seit 30 Jahren gibt es die Veröffentlichungsreihe der „Blaubeurer Geographischen Hefte“, herausgegeben von Gotthold Knecht im Denkhaus-Verlag. Die Titel reichen von thematischen Zeitzeugeninterviews aus der Region Blaubeuren-Oberschwaben bis zu theologischen Themen. Vier neue Publikationen wurden am Mittwoch im Blaubeurer Rathaus vorgestellt. Die Anwesenden begrüßte Rainer Federle, stellvertretender Bürgermeister von Blaubeuren, eine musikalische Einstimmung erfolgte durch Manuela Riegner, Querflöte. Verleger Gotthold Knecht, Geograph, früher Realschullehrer, übernahm die Moderation.

Den Reigen eröffnet Albrecht Fetzer, aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart, Theologe, dessen Liebe der Erforschung des Schwäbischen gilt. In seinem 475-seitigen „Schwäbischen Wörterbuch“ mit etwa 14.000 Begriffen vergleicht er das Schwäbische mit anderen europäischen Sprachen und entdeckt Gemeinsamkeiten mit dem Englischen und Französischen, mit den skandinavischen und anderen europäischen Sprachen und kommt zu dem Schluss: „Schwäbisch ist eine der klangreichsten Sprachen Europas. Wer Schwäbisch spricht, hat in der Regel keinerlei Mühe mit den Vokalen und Diphtongen der europäischen Fremdsprachen.“ Schwäbisch habe verglichen mit dem Hochdeutschen den zweieinhalbfachen Klangreichtum, alle schwäbischen Begriffe sind in Fetzers Wörterbuch in der einheitlichen europäischen Klangschreibweise dargestellt wie in modernen Fremdsprachenwörterbüchern. Im europäischen Vergleich habe sogar das im Schwäbischen gebräuchliche „der Butter“ durchaus seine Berechtigung: Auch in Französisch („le beurre“) und in Italienisch („il burro“) sei das grammatikalische Geschlecht männlich, erst nördlich der Mainlinie erfolge eine unerklärliche grammatikalische Geschlechtsumwandlung.

Zielgruppe des „Schwäbischen Wörterbuchs“ seien Menschen, die nicht nur ein „humoristisches Wörterbuch“ suchten, sondern den etymologischen europäischen Wurzeln des Schwäbischen auf die Spur kommen möchten. Die Gemeinsamkeiten des gesamtschwäbischen Sprachraums stehen im Mittelpunkt des Wörterbuchs, Beobachtungen in den benachbarten Sprachen „Bairisch“ und „Alemannisch“ fließen ein. Gespickt ist das Buch mit sprachlichen Alltagsbegebenheiten, die den Kontext der Sprachverwendung widergeben, etwa: „Halt die Gosch, I schaff beim Bosch....“ ‐ das Wort „arbeiten“ käme im schwäbischen Sprachgebrauch tatsächlich nicht vor.

Der zweite vorgestellte Beitrag war eine Neuauflage des Bandes „Die Hülen der Laichinger und Blaubeurer Alb“. Autor Ulrich Walz konnte selbst nicht anwesend sein. Er stammt aus Laichingen und hat mittlerweile einen Lehrauftrag „Landschaftsplanung und Gewässerökologie“ an der Universität Dresden. In seiner Grußbotschaft stellt er den heutigen Wert der Hülen heraus: Sie seien unter ökologischen, landeskundlich-historischen und ästhetischen Gesichtspunkten bedeutsam und viel mehr als „Schlamm- und Schnakenlöcher“, die achtlos zugeschüttet werden könnten im Rahmen falscher Landschaftsplanung. Nachgewiesen sei, dass auch heute noch Vögel bei ihrem Durchzug über die wasserarme Alb bestimmte Hülen als Wasserstelle nützten. Für viele Tiere seien diese wenigen Quadratmeter die einzige Tränke ‐ sie seien mehr denn je ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Das Wasser sei zudem der Lebensraum für Libellen und Amphibien, daher müssten zu ihrem Schutz alle Weiher und Hülen auf einer Alb, die ohne Fließgewässer auskommen müsse, erhalten werden. Hülen seien zudem in volkskundlicher Sicht „Zeitzeugen“ der Geschichte der Region, da sie vor dem Fortschritt durch die Albwasserversorgung als Viehtränke, Ententeich, zur Schafwäsche dienten. Hülen seien identitätsstiftend für einen Ort: Wer heute über die Alb fahre, dem zeige sich ein völlig anderes Bild als den Reisenden vor 50 Jahren. Massive Eingriffe in die Landschaft hätten stattgefunden und oft zu einer Vereinheitlichung des Siedlungs- und Ortsbildes geführt. Zu Landschaftspflege und Naturschutz, zum Erhalt der Biodiversität und Kulturlandschaft gehöre auf der Albhochfläche die „Hüle im Dorf“ als bereicherndes Element. Positivbeispiele einer naturnahen Gestaltung seien etwa zu finden in Asch, Bühlenhausen, Berghülen oder Zainingen.

Die zwei weiteren Buchvorstellungen widmeten sich religiösen Themen: Paul Dieterich, 82, früherer Münsterpfarrer und Prälat in Heilbronn, stellt in einem „sehr ehrlichen 300-Seiten-Buch“ seine heutigen Überlegungen zum „Apostolischen Glaubensbekenntnis“ dar. Dieter Widmann, Pfarrer aus Weingarten, begibt sich in seinem Beitrag der „Blaubeurer Geographischen Hefte“ auf die „Spuren biblischer Verheißung ‐ zur Heilsgeschichte Israels“.

