Das Cello trifft auf Dancefloor und Electro-Pop

Ruth Maria Rossel ist am Samstag, 20. Januar, ab 20 Uhr in der Kleinkunst-Kneipe „Zum fröhlichen Nix“, Hirschgasse 1 in Blaubeuren, zu Gast. Die Augsburger Cellistin mit Talent fürs Arrangieren und Komponieren (Foto:Rossel), studierte an den Musikhochschulen in Würzburg, Stuttgart und am Mozarteum in Salzburg, wo sie als Magistra Artium abschloss. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen bestärken sie auf einem unkonventionellen Weg; neben ihrem Faible für Johann Sebastian Bach und der Liebe zum Tango Nuevo, lässt sie gern Klassik mit modernen Kängen verschmelzen. Der Eintritt kostet 15 Euro.