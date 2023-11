Christel Seppelfeld im Alter von 75 Jahren verstorben

Blaubeuren verliert mit Christel Seppelfeld, die am 24. November einer Krebserkrankung erlegen ist, einen höchst engagierten Menschen und eine Frau, die stets eine Bereicherung für das soziale Leben der Blautopfstadt war. Seit rund drei Jahrzehnten hat sich Christel Seppelfeld ehrenamtlich engagiert - ob im Stadtrat, beim Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes oder einfach im privaten Rahmen.

Als gelernte Kinderkrankenschwester hatte sie ein Herz für die Menschen und begegnete diesen immer freundlich. Die Wahl-Blaubeurerin, die in nordrhein-westfälischen Bochum geboren wurde und in der Bergbauregion ihre Kindheit verbrachte, machte in ihrem Leben in vielen Orten der Republik Station. Sie sah beispielsweise Freiburg und Berlin, bevor sie Ende der 1980er Jahre mit der Familie nach Blaubeuren kam und im Blaubeurer Krankenhaus arbeitete. Hier am Fuße der Schwäbischen Alb fanden sie und ihre Familie ihre Heimat.

Engagiert und voller Energie zog es sie zur örtlichen SPD, die sie jahrzehntelang mitgestaltete und ihr Profil gab. Im Gemeinderat kämpfte sie als Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten mit viel Erfolg für soziale Belange und die Schwächeren der Gesellschaft. Aber auch bei wichtigen Entwicklungsthemen steckte sie nie zurück. Den Spagat, zwischen den eigenen Zielen und dem Konsens zum Wohle aller, meisterte sie mit Bravour - ohne jemals von den eigenen Prinzipien abzuweichen. Dies und ihre stets profunden Argumente brachten ihr sowohl den Respekt der Bürger als auch der politischen Gegner und auch das Amt der (ehrenamtlich tätigen) stellvertretenden Bürgermeisterin ein. Viele wegweisende Entscheidungen tragen ihre Handschrift.

Ihrem politischen Engagement für soziale Belange folgte 2003 zudem der Vorsitz im DRK-Ortsverein der Stadt. Für ihr DRK und die Mitglieder war sie bis zuletzt aktiv - gestaltete, organisierte und plante. Mit unbedingtem Willen, Freundlichkeit und Ausdauer schaffte sie bessere Lebensbedingungen für viele Menschen. Obdachlose, Flüchtlinge oder Arbeitslose und Familien hatten in ihr stets eine Fürsprecherin, die vieles möglich machte. Ihr großer Wunsch und ihre Bestrebungen nach kostenfreien Kinderbetreuungsplätze bleiben leider noch unerfüllt.

Christel Seppelfeld zu verlieren, trifft die Stadt Blaubeuren hart. Zahlreiche Weggefährten aus der SPD und Bürger, die sie mit ihrer ehrlichen, aufrechten und offenen Art berührt hat, trauern. „Ihre große Energie, menschliche Wärme und immer positive Art werden mir unvergessen bleiben“, schreibt beispielsweise Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold in seinem Nachruf, der darin auch anfügt, dass die Stadt ihr zu großem Dank verpflichtet sei und ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren werde.