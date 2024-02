Bürgerstiftung organisiert Fahrdienst für Senioren

Seniorinnen und Senioren aus den Stadtteilen und der Stadt Blaubeuren, die nicht mehr mobil sind, können für Fahrten zum Einkauf, Arzt- oder Krankenhausbesuch nach Blaubeuren und innerhalb des Stadtgebietes einen ehrenamtlichen Fahrdienst bis zu zweimal in der Woche in Anspruch nehmen. Unkosten entstehen keine, die Bürgerstiftung Blaubeuren übernimmt das Kilometergeld. Die Fahrerinnen und Fahrer sind dabei ehrenamtlich für die Stadt tätig und über die Bürgerstiftung versichert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Blaubeuren.

Wer den Fahrdienst benötigt, sollte sich bitte ein bis drei Tage vor der Fahrt telefonisch bei den Zeitspendern anmelden und den Fahrtwunsch und die Dauer angeben. Die Liste der Zeitspenderinnen und Zeitspender ist auf der Homepage der Stadt Blaubeuren unter www.blaubeuren.de zu finden.