Böses Erwachen für den FCB

Schnee als Ausrede dürfte kaum herhalten können, auch wenn der FC Blaubeuren in der Fußball-Landesliga das Derby beim FC Srbija Ulm auf Kunstrasen klar mit 2:5 verlor. In der kommenden Woche geht es für den FCB nochmals ins Spitzenduell beim Primus aus Esslingen, dass trotz des Wintereinbruchs wohl stattfinden wird.

Der FC Esslingen hat am Samstag dabei ein großes Ausrufezeichen in Richtung Meisterschaft gesetzt und gewann im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SV Waldhausen in einer packenden Partie mit 1:0.

FC Srbija Ulm - FC Blaubeuren 5:2 (3:1)

Dass es kein Zuckerschlecken werden würde, war dem FC Blaubeuren schon vor der Partie bewusst. Die Ulmer starteten hochmotiviert in die Partie, die einen für den FCB ungewohnten Verlauf nahm: Schon nach sieben Minuten leistete sich der FCB den ersten Fauxpas und Nenad Duric markierte schnell das 1:0. Und obwohl eigentlich technisch versiert, ließ sich der FCB spielerisch und kämpferisch auf dem Kunstrasen den Schneid abkaufen. Nikola Stanisic (36.) und Dino Saric (39.) erhöhten folgerichtig auf 3:0. Das 3:1 durch Filip Lijesnic per Handelfmeter und mit dem Schlusspfiff der ersten Hälfte hätte eigentlich die Wende einleiten können. Doch weit gefehlt: Ulm war auch nach dem Wechsel besser und sorgte durch Nikola Milicevic (56.) und Duric (70.) für die Vorentscheidung. Nikola Sunjics Treffer (80.) war nur noch Ergebniskosmetik. Die Blaubeurer bleiben trotz der Niederlage auf dem dritten Rang in der Landesliga, mit drei Punkten Vorsprung auf das Team von Türkspor Neu-Ulm, das aber eine Partie weniger absolviert hat

So haben die anderen gespielt

Donzdorfer JC - MTV Stuttgart 3:3 (2:1). 0:1, 2:3 Hahn (4./78.), 1:1 Levenko (12.), 2:1 Ivetic (39.), 2:2 Rudolph (71.), 3:3 Gjini (86.).

FC Esslingen - SV Waldhausen 1:0 (0:0). 1:0 Lleshaj (56.).

VFL Kirchheim - TSV Bad Boll 1:1 (0:1). 0:1 Sönmez (8.), 1:1 Ceküz (73./ET).

Der nächste Spieltag der Fußball-Landesliga in der Übersicht

SV Neresheim - TSV Bad Boll

VFL Kirchheim - MTV Stuttgart

TSV Weilimdorf - SC Geislingen

Donzdorfer JC - SV Waldhausen (alle Samstag, 2. Dezember)

FC Esslingen - FC Blaubeuren,

SSG Ulm - TSV Buch,

TSGV Waldstetten - Türkspor Neu-Ulm,

FC Srbija Ulm - Germania Bargau (alle Sonntag, 3.Dezember, 14 Uhr).