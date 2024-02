„Blind Date mit einem Buch“ in der Stadtbücherei Blaubeuren

Passend zum Valentinstag gibt es in der Stadtbücherei Blaubeuren in diesem Jahr wieder die Aktion „Blind Date mit einem Buch“. Bei einem Blind Date trifft man sich mit einer unbekannten Person für ein unverbindliches Kennenlernen, aus dem womöglich Freundschaft oder gar Liebe wird. Bei „Blind Date mit einem Buch“ ist das ähnlich: Man leiht sich ein verpacktes Buch aus, von dem weder das Cover zu sehen noch der Klappentext zu lesen ist. Und wer weiß, vielleicht hält man das neue Lieblingsbuch in Händen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Blaubeuren. Ab sofort finden sich im Ausstellungsbereich bei der Theke liebevoll eingepackte Bücher zum Ausleihen. Anders als bei „Blind Date mit einem Buch“ in den vergangenen Jahren verstecken sich diesmal unter der Verpackung nicht nur Liebesgeschichten. Diesmal haben die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Bücher ausgewählt, in die sie sich verliebt haben und die ihnen ans Herz gewachsen sind. Womöglich trifft man bei diesem Blind Date auf einen Krimi oder einen Literaturklassiker, ein Familiendrama, einen historischen Roman - oder doch eine Liebesgeschichte.