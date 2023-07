Befragung auf dem Donauradweg

Der Verein Deutsche Donau Tourismus befragt am Samstag, 5. August, Radfahrerinnen und Radfahrer auf dem Donauradweg. Die Befragung findet von 9.30 bis 17 Uhr an der Linde in Blaubeuren–Weiler statt. Durch die Gespräche möchte der Verein herausfinden, an welchen Stellen der Donauradweg verbessert werden kann.

„Damit der Donauradweg sich auch zukünftig im deutschen Radnetz behaupten kann und Maßnahmen von Kommunen besser geplant und begründet werden können, benötigen wir eine bessere Datengrundlage“, teilt die Geschäftsführerin des Vereins, Sabine Malecha, mit. „Wir wollen nicht nur Vermutungen aufstellen, sondern Zahlen und Fakten erheben, damit der Donauradweg fit für die Zukunft ist“, sagte Bernhard Gmehling, Vorstandsvorsitzender des Vereins.

Neben der Befragung werde auch gemessen, wie viele Radfahrer auf dem Donauradweg unterwegs sind. Dafür seien bereits 2022 Zählgeräte aufgestellt worden. Einer davon befinde sich in Blaubeuren–Weiler. Der Verein wird bei der Radverkehrsanalyse von dem Unternehmen absolutGPS unterstützt. Das Projekt wird vom Bundesamt für Logistik und Mobilität gefördert.

Der Verein Deutsche Donau Tourismus kümmert sich um das Qualitätsmanagement des Donauradweges in Bayern und Baden–Württemberg sowie um die Vermarktung der Donau in Deutschland. Mitglieder im Verein sind Kommunen, Landkreise und touristische Vereinigungen, die direkt an der Donau oder im Umland liegen.