Mit der Leitplanke kollidierte am Montag auf der B28 ein Renault. Der 52jährige Fahrer fuhr auf der B28 von Wennenden in Richtung Blaubeuren. Nach Angaben der Polizei geriet der Renault aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse gegen 1.15 Uhr ins Schleudern. Dabei prallte das Auto am linken Fahrbahnrand gegen eine Leitplanke und kam letztendlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 5000 Euro.