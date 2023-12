Auto liegt auf dem Dach

Großes Glück hatte ein Unfallfahrer am Donnerstag in Blaubeuren. Gegen 16 Uhr fuhr der 76-Jährige mit einem BMW in der Bahnhofstraße in Richtung Gerhausen. Auf Höhe der Kreuzung Karlstraße standen zwei VW vor einer roten Ampel. Als der Mann rechts an den Fahrzeuge vorbeifahren wollte, kam zu weit nach links und prallte gegen ein Tiguan. Der BMW verhakte sich im rechten hinteren Radkasten des Tiguan, überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Wucht des Aufpralls schob den Tiguan auf den vorderen VW. Verletzt wurde zum Glück niemand. Abschlepper mussten beide Unfallautos bergen. Der Polizeiposten Blaubeuren nahm den Unfall auf und regelte den Verkehr. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 20.000 Euro.