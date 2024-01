Auf Nordic Walking folgt Weißwurstfrühstück

Das Blaubeurer Naturfreundehaus „Im Ried“ ist an Sonn- und Feiertagen wieder von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 4. Februar, laden die Naturfreunde Blaubeuren wieder zur monatlichen Nordic-Walking-Runde ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz unter der Eisenbahnbrücke im Ried. Ab 10.30 Uhr gibt es im Naturfreundehaus ein Weißwurstfrühstück. Weitere Informationen gibt es bei Familie Irgang unter der Telefonnummer 07344/8882. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.