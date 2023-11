Asch mit Megadreier in die Winterpause

Mit einem lachendem aber auch mit einem weinenden Auge geht der FV Asch/Sonderbuch in seine Winterpause in der Fußball-Bezirksliga. Mit einem überraschenden 1:0-Sieg beim SC Staig sind die Ascher nun seit vier Spielen ungeschlagen und haben gleichzeitig den Anschluss an die Nichtabstiegsränge geschafft.

SC Staig - FV Asch/Sonderbuch 0:1 (0:0). Nachdem der Platz nochmals vom restlichen Schnee befreit worden war, gingen beide Teams von Anfang an all in. Aschs Tobias Wallisch mit einem Alleingang und Lars Folcz mit einem Pfostenkracher hatten die besten Chancen vor der Pause. Nach dem Wechsel wollte Asch seine Kräfte sparen und verlegte sich einzig und allein auf sein Konterspiel. Und dies sollte funktionieren. Gegen anrennende Staiger verwertete Benjamin Ott eine Flanke zum 0:1 (63.). Asch verteidigte nun mit Mann und Maus und bis auf eine gute Chance durch Staigs Patrick Schorer hatten die Hausherren nichts mehr zu bieten.

So haben die anderen gespielt:

SGM Aufheim/Holzschwang - TSV Langenau 2:0 (0:0). 1:0 Dietz (58.), 2:0 Rößler (90.).

TSV Kettershausen - Türkgücü Ulm 4:3 (1:3). 1:0, 2:3 Walter (10./48), 1:1, 1:2, 1:3 Mehanovic (30./37./44.), 3:3 Marz (64.), 4:3 Mayer (88.).

Türkspor Neu-Ulm II - TSV Neu-Ulm 3:2 (1:1). 0:1 Klingen (16.), 1:1 Araujo (31.), 2:1 Tupella (77.), 3:1 Kidane (82.), 3:2 Maric (90.).

SV Asselfingen - TSG Söflingen abgesagt.

SV Jungingen - TSV Bermaringen 3:0 (1:0). 1:0 Wind (6.), 2:0 Kürner (54.), 3:0 Botzenhardt (63.).