Asch bringt den Klassenprimus aus Neu-Ulm ins Wanken

In der Fußball-Bezirksliga bleibt der FV Asch/Sonderbuch seiner Erfolgslinie treu und machte auch beim Spitzenreiter TSV Neu-Ulm nicht halt. Dort gab es am Sonntag ein hochverdientes 2:2 und damit einen Bonuspunkt. Dieser könnte am Ende der Saison ausschlaggebend sein.

TSV Neu-Ulm - FV Asch/Sonderbuch 2:2 (1:1)

Asch wollte sich nicht verstecken und ging auch das hohe Tempo der Neu-Ulmer mit, ohne dafür später Tribut zu zollen. Zudem lief die Offensive weiter rund: Nach 26 Minuten erzielte Lars Folcz das verdiente 0:1. Doch Neu-Ulm wäre nicht Neu-Ulm, wenn sie einen Rückstand nicht wegstecken könnten. Marco Kurz glich postwendend aus. Nach dem Wechsel und nach dem 2:1 durch Aleksander Nikiforov (46.) hatte Neu-Ulm ein leichtes Chancenplus und sogar das 3:1 auf dem Fuß. Doch Aschs Tobias Wallisch hatte nochmals Lust auf Ping-Pong-Fußball. Zuerst drosch er den Ball an die Torlatte, jagte den Abpraller aber zum 2:2 in die Maschen. Jetzt war Asch sogar einen Tick besser, sodass das 2:2 am Ende mehr als leistungsgerecht war.

So haben die anderen gespielt

SV Offenhausen - SV Asselfingen 2:2 (0:1). 0:1 Yalcinkaya (21.), 1:1 Haimerl (52.), 1:2 Friedrich (68.), 2:2 Schmeer (90.).

TSV Blaustein - Türkspor Neu-Ulm 1:1 (0:0). 1:0 Velagic (68.), 1:1 Yilmaz (90.).

TSV Bermaringen - TSV Kettershausen 4:1 (1:0). 1:0, 2:1 Stiegeler (29./76.), 1:1 Marz (50.), 2:1 Härle (79.), 3:1 Huber (81./ET).

Türkgücü Ulm - TSG Söflingen 6:0 (2:0). 1:0, 3:0 Stanic (2./52.), 2:0 Fernandes (29.), 4:0 Demiray (56.), 5:0 Fichter (74./ET), 6:0 Grgic (84.).

TSV Langenau - SC Staig 2:2 (2:0). 1:0 Trautmann (36.), 2:0 Bemsel (40.), 2:1 Annabring (60.), 2:2 Rauner (90.).

SV Jungingen - SGM Aufheim/Holzschwang 1:1 (0:1). 0:1 Hartmann (24.), 1:1 Henrik Hülsmann (73.).