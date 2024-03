Arbeiten am B-28-Tunnel bei Blaubeuren am 4. April

Am B-28-Tunnel bei Blaubeuren werden am Donnerstag, 4. April, von 8 bis 16 Uhr die turnusmäßigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten vorgenommen. Verkehrsbehinderungen in dieser Zeit sind möglich. Der Verkehr aus Richtung Bad Urach wird über die Marktstraße, Bergstraße und Karlstraße in Blaubeuren umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Ehingen und Ulm wird einseitig durch den Tunnel geführt. Die Umleitungsstrecke wird entsprechend ausgeschildert. Dies teilt die Stadtverwaltung Blaubeuren mit.