Als Löwe Fasching feiern im Urmu in Blaubeuren

In der Steinzeitwerkstatt des Urgeschichtlichen Museums Blaubeuren (Urmu) können s sich Kinder am Faschingsdienstag zwischen 14 und 17 Uhr in Höhlenlöwen verwandeln. Dies teilt das Museum mit.

Eine Museumspädagogin leitet die Kinder mit deren Eltern an, eine Löwenmaske aus Leder zu fertigen, die mit Naturfarben bemalt wird. Wer will, kann sich im Anschluss etwas aus dem Fell- und Lederfundus des Museums überwerfen und für das Faschingsfoto vor der Kulisse des Höhlenbären posieren. Außerdem während der Faschingsferien in der Steinzeitwerkstatt: Familien können mit Hilfe steinzeitlicher Werkzeuge Ketten mit Muschelanhängern und Holunderperlen gestalten und sich als steinzeitliche Jäger und Sammler verkleiden.

Das Familienprogramm in den Faschingsferien ist von Dienstag bis Samstag (13. bis 17. Februar) zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet sowie am Sonntag, 18. Februar, zwischen 11 und 17 Uhr. Alle Aktionen der Ferienwoche sind im Museumseintritt inbegriffen. Weitere Informationen finden sich im Veranstaltungskalender auf der Museumshomepage http://www.urmu.de.