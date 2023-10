Albverein lädt zum alljährlichen Pfelegeeinsatz

Die Albvereinsmitglieder der Ortsgruppe Blaubeuren treffen sich am Samstag, 21. Oktober, auf der Sotzenhauser Heide zum alljährlichen Pflegeeinsatz. Auch Gäste sind herzlich willkommen, da noch dringend Helferinnen und Helfer benötigt werden. Beginn ist um 9 Uhr vor Ort. Zur Stärkung ist ein Vesper vorgesehen. Am Abend gibt es um 18 Uhr das traditionelle Essen in der Waldgaststätte „ Zum Schillerstein“ für die Helferinnen und Helfer sowie alle aktiven Mitarbeiter im Verein. Anmeldung für das Abendessen sind bei Wolfgang Wohnhas (Telefon: 07344/921093) bis spätestens Samstag, 14. Oktober, möglich.