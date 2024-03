Akustik-Konzert und Mitsing-Liederabend

Die Akustik-Band „Bluegrass Folk & Country Walk“ aus dem Raum Ehingen spielt am Samstag, 9. März, um 20 Uhr im Kleinkunst-Café „Zum fröhlichen Nix“ in Blaubeuren. Laut Ankündigung sind es die Musikstile Bluegrass, Americana, Country und die Musik aus Irland, für die sie sich die Musiker begeistern. Herbert, der Leadsänger der Band, ist für den Gitarren-Rhythmus zuständig. Peter liefert die tieferen Töne mit dem Bass und singt die Tenorstimme. Berti spielt Mandoline, Gitarre, Mundharmonika und singt die Baritonstimme. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Außerdem findet im Kleinkunst-Café am Sonntag, 10. März, ab 19.30 Uhr der Mitsing-Liederabend statt.