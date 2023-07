A–Cappella–Kompositionen im Kloster Blaubeuren

Anfang August findet das vierte „A Cappella Jugendcamp“ im Kloster Blaubeuren statt: 65 junge Menschen aus ganz Deutschland proben unter Leitung von Kim Newcomb und Jan Liermann an einem gemeinsamen Chor–Programm, das in einem Abschlusskonzert am Sonntag, 6. August, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Blaubeuren zu hören sein wird. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Auf dem Programm stehen A–Cappella–Stücke, die vom Renaissance–Madrigal, über Barbershop–Songs und Pop–Arrangements bis hin zu zeitgenössischen A–Cappella–Kompositionen reichen. Der große gemischte Chor wird im Wechsel mit dem in Blaubeuren schon bekannten Barbershop–Quartett „Barberpapas“ und weiteren Quartetten, die sich aus jungen Sängerinnen und Sängern zusammensetzen, singen.

Kim Newcomb reist für das „A Cappella Jugendcamp“ extra aus Indianapolis, USA, an, wo sie als Chorleiterin, Gesangspädagogin und Sängerin arbeitet. Mit ihrem eigenen Barbershop–Quartett „The Ladies“ gewann sie im Jahr 2022 die Weltmeisterschaften im Barbershop–Singen und darf sich seither „Queen of Harmony“ nennen. In Blaubeuren war sie schon im Vorjahr als Dirigentin des dritten „A Cappella Jugendcamps“ zu Besuch.

Jan Liermann ist Musiklehrer am Evangelischen Seminar Blaubeuren und setzt seinen musikalischen Schwerpunkt seit einigen Jahren auf die Vokalmusik: Als Chorleiter und Sänger ist er in ganz unterschiedlichen Genres der A–Cappella–Musik zuhause. Mit seinem eigenen Quartett, den Barberpapas, gewann er 2018 und 2022 den Coesfeld–Cup. Bei den deutschen Meisterschaften, die im Mai 2023 in Dortmund stattfanden, konnte das Quartett die Silber–Medaille ersingen.

Weitere Informationen zum A Cappella Jugendcamp finden Sie unter www.acappella-jugendcamp.de