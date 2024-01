Die acht Mann-starke A-capella-Offensive mit Namen Josefslust tritt am Samstag, 6. Januar, 20 Uhr, im „Fröhlichen Nix“ in Blaubeuren auf. Alle Jahre wieder sei die Gruppe Josefslust „ein ganz besonderes Hör- und Sehvergnügen aus heimischem und internationalem Liedgut“, heißt es in der Ankündigung. Ob Schlager, Pop, Rock oder Reggae: Christoph Roser und seine Mannen bieten ihre Stücke raffiniert arrangiert und mit komödienhaften Bühnendialogen.