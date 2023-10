35 Schulräume sind noch auszustatten

Lehrer wissen am besten, wo Digitaltechnik am dringendsten gebraucht wird. Daher stellen am Joachim-Hahn-Gymnasium die Fachlehrer die Prioritätenliste über die nach und nach auszustattenden Räume auf. Der Medienentwicklungsplan wurde zunächst mit der Anschaffung von Endgeräten ab 2020 und der Einrichtung von zwei Musterräumen gestartet, die ausgiebigen Test unterzogen wurden, informierte Michael Schurr. Zusammen mit seinem Verwaltungskollegen Jens Uhlig gab Schurr im Gemeinderat einen Sachstandsbericht ab. In einer der nächsten Ratssitzungen müsse über die Haushaltsmittel 2024 gefasst werden, um Planungssicherheit zu bekommen.

Es geht um die Ausstattung von 35 weiteren Schulräumen, was voraussichtlich mit mehr als 200.000 Euro zu Buche schlagen werde, wie Angebote von fachkundigen Firmen bereits zu Jahresbeginn andeuteten. Eine neue Stromversorgung wurde an der Schule geschaffen. Daran hängt die neue IT. Jede Etage erhielt zwei Elektrounterverteiler, um Spannungspitzen abzufedern, Datenverluste und Defekte zu vermeiden. Erforderlich war ein neuer gesonderter Hauptverteiler. Verbesserung gab es bei Lampen. Lichtkegel sind passé. Eine Ausleuchtung, die Schlaf aus den Augen vertreiben kann, hielt Einzug, berichtete Uhlig. Glasfaserleitungen seien zudem in allen drei Trakten verlegt.

Gegenwärtig liegen die Ausgaben bereits 40.000 Euro über dem Planansatz. Dieser hatte 268.000 Euro betragen, die sich aus 20 Prozent Eigenmitteln und 214.000 Euro Landeszuschuss aus dem „DigitalPakt Schule“ zusammensetzten. Alle Unterrichtsräume sollen einheitliche Präsentationsmedien erhalten. Das sind Lehrertische mit Kontrolleinheit, Beamer, Lautsprecher, Steuereinheit Cynap mit drahtloser Verbindung von Endgeräten. Jedes Klassenzimmer benötigt ausreichend Anschlüsse und erhält eine Standardausstattung, zu der ein WLAN-Anschluss gehört. Bereits in den Jahren 2020 bis 2022 gab es erste Anschaffungen von Endgeräten. Neuverkabelungen und Brandschutzmaßnahmen waren vom Bauamt zu planen. Bei laufendem Schulbetrieb fanden die Erneuerungsarbeiten laut Ratsunterlage zur vollsten Zufriedenheit der Schulleitung statt, was ein Ratsmitglied bestätigte. Der Nachwuchs habe Unterrichtsausfall vermisst, denn die Arbeiten verliefen ruhig und reibungslos. Allerdings kam es durch Preisanstiege und kurzfristige Optimierungswünsche zu erheblichen Kostensteigerungen.

Gemeinderatsmitglied Martin Vonier (CDU) lobte das „Wenn-dann-Richtig“, es seien „Investitionen in die Zukunft, die Hand und Fuß haben“. Mirijam Mikat-Diamantidis (Freie Wähler) erinnerte an die Verzögerung durch die Coronazeit, nun hätte „das JHG gezeigt, was gebraucht wird, und die Stadtverwaltung gut gearbeitet“. Es geht um die Modernisierung der Schule auf Jahrzehnte hinaus, betonte für die Grünen Stephan Buck und fragte nach einer PV-Anlage auf dem Schuldach. Möglich wäre so etwas, kam von Rathausseite, weil der Stromverbrauch an Schulen sowieso im Auge zu behalten wäre.