20-Jähriger in Blaubeuren überfallen

In Blaubeuren kam es in den frühen Morgenstunden am Sonntag, 4. Februar, zu einem Überfall. Gegen 5.45 Uhr war der junge Mann auf dem Fußweg vom Einkaufszentrum in Richtung Bahnhof unterwegs.

Mann schlägt 20-Jährigen auf Kopf

Dort traf er auf zwei Männer. Einer der Männer schlug ihm unerwartet auf den Hinterkopf. Anschließend kam es zu einer Rangelei, bei der die zwei Täter ihr Opfer ausraubten. Die Angreifer flüchteten anschließend in Richtung Württemberger Straße. Als die Täter weg waren, bemerkte der 20-Jährige den Diebstahl. Aus seinen Taschen fehlten sein Handy, sein Geldbeutel und eine Schachtel Zigaretten. Der 20-Jährige traf kurze Zeit später auf einen Passanten. Der verständigte die Polizei.

Fahnung ohne Erfolg

Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Ulm (Tel. 0731/1880) ermittelt nun nach den Tätern, die der Geschädigte wie folgt beschreibt: Beide waren dunkel gekleidet, etwa 20-25 Jahre alt und 1,80-1,90 Meter groß. Beide hatten eine normale Figur. Ein Täter trug eine schwarzer Basecap, während der zweite Täter eine schwarze Mütze trug Der Geschädigte erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.