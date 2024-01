Bilinguale Autorenlesung in den Klassen 3 und 4

Die Dritt- und Viertklässler der Schule an der Donauschleife Munderkingen freuten sich über den Besuch von Jutta Haible-Pöschl und ihrem Mann Erich Pöschl. Das Ehepaar las den Schülerinnen und Schülern in englischer und deutscher Sprache aus „Ratzfatz and the miraculous umbrella - Ratzfatz und der Zauberschirm“ vor, eine Geschichte über Freundschaft, aber auch über die Überwindung von Angst und Vorurteilen. Sehr schülernah und mit liebevollen Aquarellzeichnungen der freien Künstlerin Petra Sorg untermalt, erlebten die Grundschüler eine etwas andere Englischstunde. Spielerisch wurde englischer Wortschatz anhand der Geschichte über Familie Ratzfatz, Oma Waldmaus und andere Figuren erarbeitet und gefestigt. Das Ehepaar Pöschl hat schon einige Grundschulen besucht und freut sich auch weiterhin über Interesse an ihrer Arbeit. Bei ihren Lesungen spürt man die Freude an der Arbeit mit Kindern, die Vermittlung von Werten wie Wertschätzung und Toleranz sowie die Begeisterung für die englische Sprache.

Das aktuelle Buch von Jutta Haible-Pöschl und Petra Sorg „Mila ist lila“ erschien Ende Oktober.