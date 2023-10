Besuch des Campus Galli in Meßkirch

Bei herrlichem Sonnenwetter waren am Mittwoch, 27. September, die Seniorinnen und Senioren aus den Gemeinden Lauterach und Untermarchtal gemeinsam unterwegs. Nach einem Weißwurstfrühstück in Langenenslingen besuchten die Teilnehmer den Campus Galli in Meßkirch. Hier konnten diejenigen, die schon einmal dort waren, die Baufortschritte begutachten und diejenigen, die noch nicht im Campus waren, konnten die alte Handwerkskunst betrachten. Über den Sommer sind 40 Mitarbeiter fest angestellt und arbeiten nach den Vorgaben eines alten Planes mit den Werkzeugen des 9. Jahrhunderts, um eine „Klosterstadt“ zu bauen.

Im Anschluss führte die Reise nach Meersburg, wo bei einem Bummel an der Uferpromenade oder bei einer Tasse Kaffee die Herbstsonne genossen werden konnte.

Zum Abschluss traf man sich im Sportheim in Lauterach, um den gelungenen Tag mit einem Vesper von der Gaststätte Krone und einer Weinprobe von der Winzergenossenschaft Metzingen ausklingen zu lassen.