Beste Stimmung bei gut besuchter Mitgliederversammlung

Schon die Begrüßung bei der Jahres-Mitgliederversammlung der Narrenzunft im Sportheim wies auf den guten Besuch der Versammlung hin. Dann die allgemeine Begrüßung der Anwesenden. Hierbei besonders den Stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Merkle. Eine Gedenkminute erinnerte an die verstorbenen der Zunft.

Zunftmeister Jens Rapp gab einen zusammenfassenden Jahresrückblick mit wichtigen Eckdaten. Hierbei verwies er auf die gute Zusammenarbeit des Zunftrates, mit der Gemeinde, des Klosters, den Firmen und Sponsoren, der Feuerwehr, der Polizei.

Der Schriftführerbericht von Matthias Hänle umfasste alle Termine und Veranstaltungen des Jahres.

Das gute Vereinsjahr der Narrenzunft spiegelte sich auch im Zahlenwerk von Kassiererin Katrin Maurer. Ganz besonders sticht hier der Fasnetssamstagsumzug positiv heraus. In der abgelaufenen Fasnet schafften es 15 Mitglieder bei 100% der auswärtigen Umzüge teilzunehmen. Für alle gab es ein kleines Präsent überreicht. Neuwahlen gab es bei den 4 Zunfthauptverantwortlichen den Zunftmeister Jens Rapp, seinen Stellvertreter Lukas Teschner, Schrüftführer Matthias Hänle, Kassiererin Katrin Maurer. Alle 4 wurden einstimmig wieder gewählt.. Die Untergruppenleiter der Oberbüttel mit Joachim Maurer und sein Stellvertreter David Scherenbacher, Oberhexa bleibt Felix Teschner auch sein Stellvertreter Christoph Hirschle. Bei der Schopfboale ist Leon Kruber neu im Amt für Naomi Kruber, Stellvertreterin ist hier Ann-Katrin Bosler. Als Ausblick teilte Zunftmeister Rapp mit: Besuch des Maifest in Frankenhofen mit dem Sternmarsch dorthin. Am 22. Juni ist das Sommerfest und zwar bei der Halle und nicht mehr in der Ortsmitte.

Mit Dankesworten an die Versammlung und an alle Fasnetfreunde schloß Zunftmeister Jens Rapp die Mitglieder-Jahresversammlung.