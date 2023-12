Besondere Ehrung für Lisa Leonhardt

Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier der Judo- und Karateabteilung mit über 120 Vereinsmitgliedern und deren Familien bekam Lisa Leonhardt eine ganz besondere Ehre. Sie wurde vom Vizepräsidenten für Breitensport des Württembergischen Judoverbands mit der Bronzenen Ehrennadel für die Förderung des Judo-Sports ausgezeichnet.

Lisa begann 1999 in Laichingen mit dem Judo und übernahm bereits 2007 ihre erste eigene Trainingsgruppe, 2010 absolvierte sie die Trainerausbildung zum Trainer C, parallel dazu übernahm sie im gleichen Jahr die stellvertretende Abteilungsleitung. Nur ein Jahr später erweiterte sie Ihre Lizenz zum Prüfer und führte seitdem über 50 Kyu- Prüfungen im Kinder- und Jugendbereich durch. Um sich selbst weiterzubilden und somit auch das Trainingsspektrum der Abteilung des TSV Laichingens erweitern zu können legte sie in den folgenden Jahren die Prüfung zur Lizenzierten Gewaltpräventionstrainerin ab und stockte ihre Trainerlizenz zum B-Trainier Leistungssport auf. 2019 beendete sie die Ausbildung zum A- Trainier am Olympiastützpunkt in Köln und ist somit die höchstlizenzierte Trainerin der Judo- und Karateabteilung Laichingen. Neben ihrem wöchentlichen Engagement als Trainerin in drei Trainingsgruppen erkämpfte Lisa in ihrer Aktiven Zeit mehrere Titel für die Laichinger Judokas, besonders erwähnenswert sind hierbei die beiden Titel als Deutsche Meisterin bei den Ü30 Meisterschaften im Jahre 2019 und 2022. Des Weiteren unterstützt sie immer noch aktiv die Bundesligamannschaften des Verbands und kämpft hier aktuell für die Frauen des VfL Sindelfingens.

Dieses vielfältige und langjährige Engagement wurde daher nun vom Ehrenrat des Württembergischen Judoverbandes honoriert.