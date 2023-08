Berufsfeuerwehrtag bei der Jugendfeuerwehr Heroldstatt

Im Jahr des fünfjährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr Heroldstatt war es vor kurzen an einem Samstag um 14 Uhr endlich soweit und die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr durften ihren ersten 24 Stundendienst antreten. Während des 24 Stundendienst wird der Alltag einer Berufsfeuerwehr mit den Jugendlichen simuliert. Nach dem Herrichten der Schlafplätze im Gerätehaus und einer kurzen Dienstplan Einweisung war es auch gleich soweit und der erste Einsatz mit dem Stichwort „Baum auf Straße“ folgte. Während eine Gruppe Jugendlicher bei der Feuerwehr Laichingen einen Blick in den Brandcontainer werfen konnte, galt es auch schon den nächsten Einsatz „Rauchentwicklung im Freien“ abzuarbeiten. In der Zwischenzeit konnten sich alle bei einer Kugel Eis aus dem Eismobil abkühlen, vielen Dank an Herrn Bürgermeister Weber für die Spende. Bis zum Abendessen folgten noch weitere Einsätze wie eine Tierrettung, sowie eine Türöffnung. Kaum war das Abendessen vorbei, stand schon der nächste Einsatz an und die Jugendlichen wurden zu einem Brand einer Lagerhalle alarmiert. Danach konnten sich die Jugendlichen etwas ausruhen, bevor nach einer kurzen Nacht schon die nächsten Einsätze mit dem Stichwort „ausgelöste Brandmeldeanlage“, sowie „Ölspur“ folgten. Nachdem diese Einsätze schnell abgearbeitet waren, war Zeit für ein ausgiebiges Frühstück. Anschließend galt es für einen Teil der Mannschaft eine verletzte Person aus der Sontheimer Höhle zu retten, hier nochmals ein großes Dankeschön an den Höhlenverein für die Unterstützung. Nach einer Einheit Dienstsport folgte der letzte Einsatz mit dem Stichwort „Brand landwirtschaftliches Anwesen“. Auch hier konnten die Jugendlichen im Beisein von zahlreichen Zuschauern ihr ganzes Können zeigen und diesen simulierten Brand schnell löschen. Zum Abschluss stand noch ein gemeinsames Grillen an, bevor die 24 Stunden auch schon wieder vorbei waren.

Anhand der strahlenden Gesichter und den Rückmeldungen kann gesagt werden, dass dieser Tag ein voller Erfolg war und einer Wiederholung nichts im Wege steht.

Ein großer Dank gilt allen Helfern und Unterstützern, ohne diese ein solcher Tag nicht möglich wäre.