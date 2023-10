Bergtour des SC Nasgenstadt im Karwendelgebirge

Zu einer zweitägigen Bergtour, rund um den Soiernkessel, machten sich Mitglieder des SC Nasgenstadt am letzten Juliwochenende ins Karwendelgebirge auf.

Per PKW ging es nach Krün im Werdenfelser Land. Von hier aus stiegen die Bergwanderer gemeinsam in Richtung Soiernhaus auf. Über den Lakaiensteig, nach einer Rast auf der Fischbachalm, erreichte die Gruppe die Berghütte. In dem, in 1.616 Metern Höhe gelegenen, ehemaligen Jagdhaus von König Ludwig II bezog die Gruppe ihr Nachtquartier, Einige der Teilnehmer bestiegen von hier aus die, in 2010 Metern Höhe gelegene, Gumpenkarspitze.

Am zweiten Tag der Bergtour umwanderte ein Teil der Nasgenstadter die beiden idyllisch gelegenen Soiernseen und stieg anschließend zur Fischbachalm ab. Eine zweite Gruppe stieg zunächst zur Schöttelkarspitze auf und traf sich erst danach mit der ersten Gruppe in der Fischbachalm zur Rast und zum gemeinsamen Abstieg nach Krün, dem Ausgangsort der Tour. Einige der Bergwanderer hatten sich schon zuvor von der zweiten Gruppe getrennt und die Schöttelkarspitze überschritten, um danach auf direktem Weg nach Krün abzusteigen.