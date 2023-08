Bergmesse des Kapellenvereins Mundeldingen

Bei leicht schwülem Wetter fuhren über 190 Teilnehmer am Fest Mariä Himmelfahrt, genauer: „Mariä Aufnahme in den Himmel“, mit drei Bussen der Firma Walk, Munderkingen zur zehnten Bergmesse des Fördervereins Kapellenbau Mundeldingen. Ziel war der Berggasthof Hochbühl bei Steibis, der über einen Maut–Weg erreicht wurde.

Altar und Sitzgelegenheiten waren schon vorbereitet und sechs Bläser begrüßten die Festgemeinde mit einem Jagdsignal auf Jagdhörnern. Bei der Begrüßung ging Pfarrer Walter Ruoß auf den Festtag ein, in dem er auf das Offen Sein und die Zuversicht auf dem Weg des Lebens der Christen einging, ebenso sollen die Herzen in dieser Bergwelt weit geöffnet werden.

Wer jetzt einen Eurojackpot oder einen hohen Lottogewinn knackt, kann jetzt als Tourist in den Weltraum fliegen und kurzzeitig auch die Schwerelosigkeit erleben, meinte Pfarrer Ruoß in seiner Predigt zum Festtag Mariä Himmelfahrt. Maria sei allerdings nicht wie die ersten Weltraum–Touristen Anfang dieses Monats mit einem Raumschiff in den Himmel geflogen, sondern Maria wurde „in den Himmel“ aufgenommen. Da der Himmel nicht erkauft werden könne, müssten wir auf dem Weg durch die Zeiten bleiben, der zu Gottes Herrlichkeit führe. Maria könne uns hierzu ein Vorbild sein. Im Anschluss an den Gottesdienst nahm Pfarrer Walter Ruoß eine Kräuter– und Blumensegnung vor.

Nach der geistigen Inspiration kamen auch die körperlichen Bedürfnisse beim Mittagessen durch schmackhafte Speisen und hervorragende Organisation im und beim Berggasthof Hochbühl nicht zu kurz. Der Abschluss fand im Hof des „Mostbauern“ in Ringers bei Bad Waldsee in gemütlicher Runde mit Musik statt.

Im Namen des Kapellenvereins Mundeldingen gilt ein besonderer Dank dem Zelebranten, Pfarrer Walter Ruoß, den Ministranten, der Lektorin und Mesnerin, aber auch dem Personal des Berggasthofs Hochbühl und dem Mostbauern in Bad Waldsee. Besonderer Dank gilt dem Hauptorganisator, Vorstand Karl Egle. Problemlos und zufrieden verlief die Rückfahrt zu den Ausgangsorten.