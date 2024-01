Vortrag „Homöopathische Erste Hilfe“ in Berghülen

Der Vortrag „Homöopathische Erste Hilfe“ mit der Heilpraktikerin Katrin Bihlmayer wird am Freitag, 2. Februar, 19.30 Uhr, in der Grundschule Berghülen angeboten. Der Vortrag ist in zwei Teile aufgeteilt: Im ersten Teil werden die Grundlagen der Homöopathie erklärt; zum Beispiel werden das Ähnlichkeitsgesetz, die Wahl der passenden Arznei, die Potenz (Stärke) und die Wiederholung der Arznei gezeigt. Im zweiten Teil werden die sieben wichtigsten homöopathischen Erste-Hilfe-Arzneien im Detail erklärt und anhand von Beispielen aus der Praxis veranschaulicht. Auch Nichtmitglieder sind zu der Veranstaltung willkommen.