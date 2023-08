Rundwanderung Westerstetten–Lonsee des Albvereins Berghülen

Der Albverein Berghülen bietet am Sonntag, 27. August, eine Rundwanderung Westerstetten–Lonsee an. Die fast elf Kilometer lange und laut Albverein genussvolle Wanderung auf leicht begehbaren Wegen, startet am Parkplatz in der Lonetalstraße in Westerstetten. Der Wanderweg führt zunächst in einen Tunnel unter den Bahngleisen hindurch, dem Ulmer Tal entlang zum Grillplatz über Halzhausen. Weiter führt der Weg über eine Brücke zum Wassererlebnisbereich „Lonesee“. Von dort aus geht es zum Tierbeobachtungsturm und weiter der Lone entlang über den Alten Bahnhof mit Museum zurück nach Westerstetten. Treffpunkt ist am Sonntag, 27. August, 13 Uhr, am Brunnen bei der Raiba in Berghülen. Gäste sind willkommen. Wanderführer ist Christoph Sonnenburg, Telefon 07344/952868.