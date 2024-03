Berghülen

Rathaus soll für neue Arbeitswelt saniert werden

Berghülen / Lesedauer: 3 min

Im Rathaus stehen Baumaßnahmen an, damit es mehr und moderne Arbeitsplätze gibt. (Foto: Susanne Kuhn-Urban )

Das Gebäude in Berghülen wurde zuletzt 2002 saniert. Nun stehen dringend notwendige Bauarbeiten an, die mit mehr Aufgaben in der Kommune zusammenhängen.