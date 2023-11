Multimediashow über eine Tour entlang der deutschen Grenze

Die Berghüler Albvereinsortgruppe des Schwäbischen Albvereins bietet am Samstag, 18. November 2023 den Vortrag „Deutschland ‐ grenznah“ über eine Tour entlang der deutschen Grenze an. Die Veranstaltung findet im Sportheim des TSV Berghülen statt, Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Nach zwei Corona-Jahren ging der Fotograf Karl-Heinz Ranz aus Dornstadt wieder ein Fotoprojekt an, und so entstand im Januar 2022 die Idee, einmal um Deutschland zu fahren und das so nahe wie möglich an der Grenze entlang. Eine solche Tour, gespickt mit Luftaufnahmen, wurde bisher noch von keinem Fotografen in einer Multimediashow aufgearbeitet, heißt es in der Ankündigung. Nach einer Fahrt über 5745 Kilometer waren in fünf Wochen alle Aufnahmen getätigt. Der Start war am Bodensee, und bei seiner Tour stieß Karl-Heinz Ranz auf bekannte, aber auch völlig unbekannte Orte. Die Gäste beim Vortrag in Berghülen sahen in dieser einmaligen Multimediashow entlang der deutschen Grenze Videosequenzen und Drohnenaufnahmen, alles aus einer Hand und live kommentiert vom Fotografen.