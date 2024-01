Handbremse nicht angezogen und Unfall mit Sachschaden verursacht

Weil die Handbremse nicht angezogen war, ist ein Auto am Donnerstag in Berghülen weggerollt und gegen ein anderes Fahrzeug geprallt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 38-Jähriger gegen 12.30 Uhr im Tannenweg seinen Opel gestartet, um ihn warm laufen zu lassen. Die Handbremse hatte er aber nicht angezogen und das Auto machte sich selbstständig. Der Opel rollte die Straße entlang und stieß gegen einen auf einem Grundstück geparkten BMW. An beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der 38-Jährige bekommt nun ein Bußgeld.