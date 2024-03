Gärtnern auf kleinstem Raum

Eigene Radieschen, Kräuter, sogar Kopfsalat, Blumen und vieles mehr. Die Freude, selbst gesätes, gesunde Nahrungsmittel zu ernten, ist ein erhebendes Gefühl. Auf Einladung der Landfrauen Berghülen referiert Ulrike Bahmer vom Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamts Ulm darüber, wie die Aussaat und Ernte am besten gelingen. Der Vortrag findet statt am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Kirchstraße. Anmeldung bei Gabi Mangold Berghülen unter der Telefonnummer 07344/21953.