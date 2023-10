Die Kommunen sind maximal unzufrieden, wenn es um die Flüchtlingsverteilung und die dazugehörigen finanziellen Zuwendungen geht. Erst jüngst hatte sich der Städte- und Gemeindetag in einem offenen Brief an den Bund und die Länder gewandt (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete ausführlich). Jetzt hat auch der Gemeinderat Berghülen seinem Bürgermeister Bernd Mangold den Auftrag gegeben, sich für eine Verbesserung der Situation einzusetzen. Denn die Kapazitäten sind ausgelastet und es wird befürchtet, dass in der kalten Jahreszeit wieder vermehrt Schutzsuchende kommen könnten, für die die Kommunen keine Unterbringungsmöglichkeiten haben.

Wir wollen mit unseren Forderungen nicht sagen, dass Schutzsuchende nicht zu uns kommen dürfen. Alexandra Krauß

Ratsherrin Alexandra Krauß fasste die Situation wohl am besten zusammen: „Das ist ein sensibles Thema. Wir wollen mit unseren Forderungen nicht sagen, dass Schutzsuchende nicht zu uns kommen dürfen. Es geht nur darum zu sagen, dass wir mit der Aufgabe, die auf uns abgewälzt wurde, mehr als ausgelastet sind und alles irgendwo eine Grenze hat. Ich kann mit manchen Punkten, die in der Liste des Städte- und Gemeindetages enthalten sind, besser mitgehen als mit anderen. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit, dass die Kommunen jetzt ihre Stimmen erheben.“

Schwieriger Spagat zwischen Hilfe und Forderungen

Der Katalog des Städte- und Gemeindetags ist lang und beinhaltet Forderungen nach der Beschleunigung von Asylverfahren, besserer Integration, eine Stärkung der internationalen Friedenspolitik oder auch konsequente Abschiebungen, verbindliche Quotenregelungen sowie weitergehende Finanzhilfen für die Kommunen, um nur einige wenige zu nennen. Das Thema bewege nicht nur die Verwaltungen und kommunale Entscheider, auch die Menschen wollen wissen, wie es in der deutschen Migrationspolitik weitergehe, erklärte Bernd Mangold. Deshalb sei es wichtig, das Thema auch für Berghülen offiziell zu besprechen.

Gemeinde bekommt Absagen bei Mietgesuchen

Aktuell kommen dreihundert bis fünfhundert Flüchtlinge nach Baden-Württemberg. Ob die Zahlen wieder anziehen, wenn es wieder kälter wird, sei noch unklar, so Mangold weiter. „Die Kommunen, wie auch wir in Berghülen, haben keine Kapazitäten mehr und bekommen auch keine Unterkünfte. Wir versuchen seitdem Frühjahr Wohnraum anzumieten. In kleinen Gemeinden wie unserer weiß man ja wer Kapazitäten hat oder was leer steht. Wir bekommen aber leider nur Absagen.“

Die kommunalen Wohneinheiten indes seien voll. Berghülen habe momentan offiziell 14 Flüchtlinge aus der Ukraine und 39 weitere Asylbewerber aus diversen anderen Ländern. Einige Ukrainer seinen in der Gemeinde auch privat untergekommen. Die aus früheren Jahren anerkannten Asylsuchenden seien in diesen Zahlen ebenfalls nicht enthalten. Die Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises, welche Platz für 30 Personen biete, sie aktuell nicht ganz voll belegt, viel Platz sei dort aber nicht mehr.

Wenn man vermeiden will, dass man diese in Turnhallen oder Zelten unterbringen möchte, muss etwas passieren. Bernd Mangold

Aber nicht nur die Unterbringung der Menschen stelle die Kommunen vor Problem. Vielfach müssten Kinder betreut oder beschult werden. „Was den Kindergarten angeht, haben wir schon Wartelisten, weil wir nicht alle aufnehmen können. Wenn der neue Kindergarten fertig ist, entzerrt sich das etwas.“

Lösung wird nicht „von jetzt auf nachher“ kommen

Mangold machte dem Gemeinderat aber auch klar, dass sich trotz des wachsenden Drucks für Bund und Länder nicht „von jetzt auf nachher etwas ändern werde.“ Entsprechend könne die Verwaltung nicht sagen, wie es weitergehe, wenn Berghülen noch weitere Hilfesuchende zugewiesen bekomme.

„Ein Gutes ist, dass wir bisher unsere Verpflichtungen erfüllt haben und manche andere Kommune im Alb-Donau-Kreis noch im Soll ist. Wenn aber mehr Menschen kommen, dann werden wir auch mehr nehmen müssen. Wenn man vermeiden will, dass man diese in Turnhallen oder Zelten unterbringen möchte, muss etwas passieren“, so Mangold deutlich. Diesem Fazit schlossen sich die Ratsmitglieder einstimmig an und beauftragten Bürgermeister Mangold bei übergeordneten Stellen für eine Verbesserung zu sorgen.