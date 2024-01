Erst tobte die Pandemie, dann kam der Ukrainekrieg. In dieser Zeit hat Peter Deschenhalm den Berghüler Familiengasthof Ochsen übernommen. Aus Sicht des Gastronomen äußert er im Interview konkrete Kritik an der Politik. Er kann aber auch auf schöne Erlebnisse zurückblicken.

Herr Deschenhalm, was war für Sie das bedeutendste Ereignis im vergangenen Jahr 2023?

Unsere Tochter Lara ist auf die Welt gekommen. Diese Zwangsauszeit, als meine Frau im Krankenhaus war, durfte ich nutzen und konnte zum ersten Mal ein paar Tage vom Betrieb abschalten und meine Gedanken ganz meiner Familie widmen.

Was wünschen Sie sich privat für das neue Jahr 2024?

Ich möchte gerne mehr Zeit für meine Familie zu haben und meine Frau ein wenig mehr mit unseren wundervollen Kindern unterstützen.

Welche Veranstaltung in der Region fasziniert Sie ganz besonders, und warum?

Das wäre unsere eigene alljährliche Burgerparty bei uns im Biergarten. Es ist wirklich toll zu sehen, wie viele tolle Gäste uns jedes Jahr wieder besuchen. Die Idee ist entstanden aus einer Notsituation, als während der Pandemie nur noch Außengastronomie erlaubt war. Es ist jedes Jahr schön zu sehen, wie sich die Gäste auf frisch zubereitete Front Cooking Burger freuen, und wie sie gespannt sind, welche Kreationen im kommenden Jahr auf der Burgerauswahl stehen.

In der zurückliegenden Weihnachtszeit findet sich der eine oder andere Moment zum Innehalten. Was fehlt in der heutigen Zeit, auf was sollten die Menschen mehr achten?

Auf das Miteinander und die Wertschätzung gegenüber den Mitmenschen. Wir leben mittlerweile in einer sehr egoistischen Gesellschaft. In unserer Branche haben wir täglich mit tollen Gästen zu tun, jedoch wird der Anteil an Nörglern und dreistem Verhalten von Jahr zu Jahr größer. Viele Menschen merken schon gar nicht mehr, in welchem Wohlstand wir hier eigentlich leben.

Wie haben Sie Weihnachten gefeiert?

Wir kochen das ganze Jahr über, da sind wir an Weihnachten mit einem einfachen Essen gut bedient. Da freut sich schon immer jeder drauf, wenn uns mein Vater, der Zimmermann, nach altem Berliner Rezept seiner Mutter seinen Kartoffelsalat serviert. Dazu gibt’s Saitenwürstle und frischen Meerrettich und alle sind glücklich.

Was macht für Sie Weihnachten aus?

Weihnachten ist für uns immer eine sehr schöne Zeit, da dies die einzige Zeit ist, an der wir einmal zwei Tage am Stück den Betrieb komplett mit allen Sparten geschlossen haben. Das sind wir unseren Mitarbeitern und unseren Familien schuldig. Und das Allerschönste ist: Wir können das Telefon einfach mal klingeln lassen.

Was halten Sie von guten Vorsätzen zum neuen Jahr und haben Sie welche?

Ich finde sowas benötigt man nicht. Wenn man sich etwas in den Kopf setzt, dann sollte man daran arbeiten, es zu erreichen. Mit Fleiß und Ehrgeiz kann man meiner Meinung nach schon sehr viel erreichen. Und für alles andre darf dann auch mal ein Quantum Glück dabei sein.

Welche großen Projekte stehen für Sie privat in diesem Jahr an?

Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen des Umbruchs. Wir werden die entsprechenden Weichen stellen, um unseren Betrieb zukunftsfähig zu machen. Wir freuen uns sehr auf diese Herausforderung und Sie dürfen gespannt sein was dabei herauskommt.

Was wird für Berghülen im Jahr 2024 besonders wichtig?

Die Gemeinde wächst und wächst seit Jahren, da ist es wichtig, dass unser neuer Kindergarten bald fertig wird. Denn mittlerweile gibt es auf dem Friedhof mehr freie Plätze als in den Erziehungsstätten im Ort. Dennoch freuen wir uns über eine wachsende Infrastruktur in Berghülen. Wenn wir es jetzt noch schaffen, einen Lebensmittelmarkt für den Ort zu begeistern und im Gewerbegebiet Kapazitäten für junge Unternehmen zu generieren, dann könnten wir uns für die Zukunft gut aufstellen, denn vom Breitbandausbau allein ist noch keine Sau fett geworden.

Was hat Sie als Gastronom in den vergangenen Jahren besonders beschäftigt und welche Aufgaben sehen Sie im laufenden Jahr auf sich zukommen?

Ich habe den Betrieb pünktlich zu Beginn der Coronapandemie von meiner Familie übernommen und als die Pandemie endlich vorbei war, kam die Ukraine-Katastrophe. Ich bewege mich seit meiner Selbstständigkeit konstant in irgendwelchen Turbulenzen.

Es wäre einmal an der Zeit, wieder eine Jahresplanung ohne irgendwelche einschlägigen Ereignisse zu machen. Die größte Herausforderung sehen wir in der momentanen Geldentwertung. Die schier endlos steigenden Preise von Zulieferern im Einkauf, der Mitarbeiterengpass und vor allem aber an der miserablen Führung unserer Politiker.

Was wünschen Sie sich von der Politik als Gastronom?

Nachdem wir einigermaßen gut durch die Coronapandemie gekommen sind, ist der Glaube nach dem Kippen der 7-Prozent-Mehrwertsteuer-Regel für die Gastronomie an die Politik nicht mehr da. Die rotten den Mittelstand vollends aus, wir tragen mittlerweile die Last für das absolute Missmanagement in Berlin.

Zeigen Sie mir doch, welcher Unternehmer noch am Markt wäre, wenn er so wirtschaften würde, wie der überbürokratisierte Staatsapparat. Wir könnten lange darüber reden, das würde aber nur schlechte Stimmung verbreiten. Jedoch einen Wunsch hätte ich: Jeder, der ein politisches Amt annimmt, sollte einmal 30 Tage in dem zu verwaltenden Bereich ein Praktikum machen, dann würde sicherlich die eine oder andere Entscheidung näher an der Sache gefällt werden.

Welchen großen Herausforderungen muss sich die Gastronomie der Region in den kommenden Jahren stellen?

Das Wirtshaussterben wird weitergehen. Damit stirbt leider auch ein Teil unserer Kultur. Ich kann es keinem Kollegen verübeln, der die Schnauze davon voll hat, sich von oben lenken zu lassen und als Unternehmer nicht mehr sein eigener Herr sein zu dürfen, weil mittlerweile fast alles nur noch fremdreguliert wird. Die steigenden Preise sind hier besonders besorgniserregend. Wie lange kann man sich den Gastronomiebesuch noch leisten?

Wir müssen in der Gastronomie jedoch schleunigst ein anderes Preisniveau erfüllen, denn sonst stehen wir bald alleine da. Ziel sollte es sein, den Dienstleistungssektor so gerecht zu entlohnen, wie es andere Bereiche bereits tun, damit wir am Ende nicht noch von einer „Künstlicher Intelligenz“ gesagt bekommen, was es heute aus der Tüte zum Selbstabholen am Automaten zu Essen und Trinken gibt.